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Ukraynalı turisti gasp eden 3 şüpheli yakalandı

İstanbul Beyoğlu’nda geçtiğimiz günlerde Ukraynalı turisti tekme ve yumruklarla gasp eden 3 kişi yakalandı. Kaçarken metroyu kullanan şahıslar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

Asayiş 12.09.2021, 09:38 12.09.2021, 10:17
Ukraynalı turisti gasp eden 3 şüpheli yakalandı

İstanbul Beyoğlu’nda geçtiğimiz günlerde Ukraynalı turisti tekme ve yumruklarla gasp eden 3 kişi yakalandı. Kaçarken metroyu kullanan şahıslar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.


Beyoğlu Firuzağa Mahallesi’nde 31 Ağustos günü Ukraynalı turist, yolda yürürken 3 şahıs tarafından saldırıya uğramıştı. Yaşanan dehşet anları güvenlik kamerasına yansımıştı, görüntülerde turisti gören şüphelilerden birinin yanına giderek yumruk attığı, diğer şüphelilerin de tekme ve yumruk atarak turisti darp ettiği görülüyordu. Şüphelilerin ayrıca turisti bıçakla tehdit ederek cebinden telefonunu ve cüzdanını zorla alarak olay yerinden uzaklaştığı da güvenlik kamerası görüntülerine yansımıştı. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis ekipleri şüphelilerin kimliklerini tespit etti.


Olay yerinden yaya olarak uzaklaşan şüpheli şahısların kaçış güzergahında yapılan çalışmalar neticesinde M.Ş., Ç.Ş. ve E.E.D. isimli şüpheliler Avcılar’da yakalandı. Şahısların yapılan sorgulamasında M.Ş. ve E.E.D.’nin kasten yaralama, uyuşturucu madde kullanımı, trafik güvenliğini tehlikeye düşürme gibi suçlardan kaydının olduğu tespit edildi. Yakalanan şüpheli şahıslar adli makamlara sevk edildi.


Öte yandan kaçarken metroyu kullanan şahıslar güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

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