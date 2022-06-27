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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya’nın Ukrayna’nın Kremençuk kentinde binden fazla kişinin bulunduğu bir alışveriş merkezini vurduğunu açıkladı.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya’nın Ukrayna’nın Kremençuk kentinde binden fazla kişinin bulunduğu bir alışveriş merkezini vurduğunu açıkladı.

Asayiş 27.06.2022, 17:52
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya’nın Ukrayna’nın Kremençuk kentinde binden fazla kişinin bulunduğu bir alışveriş merkezini vurduğunu açıkladı.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya’nın Ukrayna’nın Kremençuk kentinde binden fazla kişinin bulunduğu bir alışveriş merkezini vurduğunu açıkladı.

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