Turgutlu’da devrilen motosikletin sürücüsü ağır yaralandı

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarına devrilen motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza, Turgutlu’nun İzzettin Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre A.O. yönetimindeki 45 ZC 2570 plakalı motosiklet, yolun sol tarafında bulunan şarampole devrildi. Kazayı gören diğer sürücüler 112 Acil Sağlık ve jandarma ekiplerine haber verdi. Ağır yaralanan motosiklet sürücüsü A.O. sağlık ekipleri tarafından Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. A.O.’nun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.