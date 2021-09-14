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Tunceli’deki örtü yangınına havadan müdahale başladı

Tunceli’nin Ovacık ilçesinde dün başlayan örtü yangınının söndürülmesi için havadan müdahale başladı.

Asayiş 14.09.2021, 16:49
Tunceli’deki örtü yangınına havadan müdahale başladı

Tunceli’nin Ovacık ilçesinde dün başlayan örtü yangınının söndürülmesi için havadan müdahale başladı.

Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, dün öğleden sonra Ovacık ilçesi Otlubahçe köyü bölgesinde başlayan örtü yangınını söndürmek üzere orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ile jandarma personelinin bugün sabah erken saatlerde bölgeye intikal ettiği, ancak alana karadan müdahalenin zor olması nedeni ile havadan müdahale talebinde bulunulduğu belirtildi. Açıklamada, “Yangına havadan müdahale etmek amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığımızca 2 yangın söndürme helikopteri görevlendirilmiş olup havadan müdahaleye de başlanmıştır. Sosyal medya üzerinden oluşturulmaya çalışılan algı yanıltmalarına itibar edilmemesi hususunu kamuoyunun bilgisine sunarız” denildi.

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