Tunceli’deki Eren-7 operasyonunda 4 sığınak imha edildi

Tunceli’de devam eden Eren-7 Mercan Munzur operasyonunda Hozat ilçesi kırsalında 4 sığınak imha edildi.

Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, “Eren-7 Mercan-Munzur Operasyonu kapsamında, İl Jandarma Komutanlığımızca Tunceli-Hozat Kırsalında bugün 4 sığınak imha edilmiştir. İmha edilen sığınaklar içerisinde çok miktarda yaşam malzemesi de ele geçirilmiştir” denildi.