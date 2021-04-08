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Tunceli’deki Eren-7 operasyonunda 4 sığınak imha edildi
Tunceli’de devam eden Eren-7 Mercan Munzur operasyonunda Hozat ilçesi kırsalında 4 sığınak imha edildi.
Asayiş 08.04.2021, 17:51
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Tunceli’de devam eden Eren-7 Mercan Munzur operasyonunda Hozat ilçesi kırsalında 4 sığınak imha edildi.Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, “Eren-7 Mercan-Munzur Operasyonu kapsamında, İl Jandarma Komutanlığımızca Tunceli-Hozat Kırsalında bugün 4 sığınak imha edilmiştir. İmha edilen sığınaklar içerisinde çok miktarda yaşam malzemesi de ele geçirilmiştir” denildi.