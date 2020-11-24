Torbacılara şafak vakti özel harekatlı baskın

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipler, torbacı diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Özel Harekat timlerinin de desteği ile şafak vakti eş zamanlı baskınlar düzenlendi.

Söz konusu şahısların adreslerinin bulunduğu sokaklara önce zırhlı araçlar girip güvenlik önlemi aldı. Ardından özel harekat timi sokağa girerek koçbaşıyla kapıyı kırıp baskın düzenlendi. Yapılan baskınlarda dedektör köpekler şahısların evlerini didik didik aradı. Yapılan aramalarda uyuşturucu madde de ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlılar adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.