Tırdaki atıklar yangına neden oldu

Kahramanmaraş’ta park halindeki tırın dorsesinde çıkan yangın etrafa yayılmadan söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre olay, Dulkadiroğlu ilçesi Bahçelievler Mahallesi’nde yaşandı. 46 NK 116 plakalı atık yüklü tırın dorsesinde atıklardan kaynaklı yangın çıktı. Bir anda büyüyen yangın dorsenin tamamını kaplarken ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangının etrafa yayılmasını önleyen ekipler dorsedeki alevleri söndürdü. Can kaybının yaşanmadığı olay sonrası, tırda maddi hasar oluştu.