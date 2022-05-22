Tır arkasında ölümüne patenli yolculuğa yoldan geçen sürücü müdahale etti - Korna çalarak ve sözlü olarak uyardığı patenli genç karayolunda tırdan ayrılıp yoluna devam etti

Antalya’da tırın arkasına tutunarak seyahat etmeye çalışan patenli genç, ölüme davetiye çıkardı. Seyir halindeki bir başka araç tarafından kayıt altına alınan görüntülerde, patenci gencin diğer araçlardan gelen kornalı ve sözlü uyarı tepkilerine önce aldırış etmedi sonra tırdan ayrılıp akan trafikte yoluna devam etti.

Olay, Serik ilçesine bağlı D-400 Karayolunda meydana geldi. Trafiğin işlek olduğu bir saate tırın arkasına tutunarak yolculuk yapmak isteyen patenli genç, hem trafiği hem de kendi canını hiçe saydı. Seyir halindeki başka bir araç tarafından kayıt altına alınan görüntülerde diğer sürücülerin korna çalarak tır sürücüsünü durdurması ile olay son buldu. Patenli genç ise, görüntülerin kayıt altına alındığı arabadan kendisine yapılan uyarılara önce kulak asmadı. Otomobil sürücüsü kona çalarak tır şoförünü de uyarmasıyla birlikte tır yavaşlayınca patenli genç tırdan ayrılıp akan trafikte yoluna devam etti.

(EA-