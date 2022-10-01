Terör örgütü PKK mağduru ailelerin evlat nöbeti bin 125’inci gününde

Çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP il binası önünde oturma eylemi yapan ailelerin evlat nöbeti, bin 125’inci gününde kararlılıkla sürüyor.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019’da farklı kentlerden Diyarbakır’a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti bin 125’inci gününde de devam ediyor. 23 yaşında Sakarya’da üniversite maliye bölümü okurken 4’üncü sınıfta HDP’liler tarafından kandırılarak dağa kaçırılan oğlu için evlat nöbetine devam eden Sevgi Çağmar, evladına kavuşuncaya kadar nöbetini sürdüreceğini kaydetti. 4 yıldır burada mücadele ettiklerini hatırlatan Çağmar, "Oğlum HDP tarafından kandırılıp dağa götürülmüş. Oğlum sen gelmeden ben buradan gitmeyeceğim. Eğer beni duyuyorsan, görüyorsan gel orada kalma, güvenlik güçlerimize teslim ol. Yazıktır orada neye ve kime hizmet yapıyorsun? Annen ve babanın kucağına gel. Ceza yok, seni bekliyorum” dedi.