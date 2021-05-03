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Telefonla konuşurken pencereden düştü
Bursa’nın İnegöl ilçesinde pencereden sarkarak telefonla konuşan genç kadın 2. Kattan düşerek yaralandı.
Asayiş 03.05.2021, 07:07
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Bursa’nın İnegöl ilçesinde pencereden sarkarak telefonla konuşan genç kadın 2. Kattan düşerek yaralandı.
Olay gece sıralarında İnegöl’ün Akhisar mahallesi Göksu sokakta bulunan 3 katlı binada meydana geldi.
Aslı Toprak(19), pencereden sarkarak arkadaşı ile telefonda konuşmaya başladı. O sırada dengesini kaybeden genç kız, yaklaşık 5 metre yükseklikten toprak zemin üzerine düşerek yaralandı.
Yaralı olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.