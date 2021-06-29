(Tekrar) Mersin’de yolcu otobüsü ile tır çarpıştı: 2’si ağır 15 yaralı

Mersin’in Aydıncık ilçesinde, yolcu otobüsü ile tırın çarpışması sonucu 2’si ağır 15 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Şırnak’ın Cizre ilçesinden Antalya’nın Alanya ilçesine giden Selam Yalın’ın kullandığı 33 EC 647 plakalı yolcu otobüsü, Yenikaş Mahallesi D-400 karayolunda, Mersin Büyükşehir Belediyesine ait 34 GK 1482 plakalı geri dönüşüm malzemesi yüklü Hasan Endal yönetimindeki tırla çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile 13 yolcu yaralandı. Bölgeye ulaşan sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan 8 yaralı yolcu ayakta tedavi edildi. İki sürücü ile 5 yolcu ise ambulanslarla Aydıncık, Anamur ve Bozyazı’daki hastanelere kaldırıldı. Otobüs şoförü ile yolculardan birinin durumunun ağır olduğu bildirildi.

Kaza nedeniyle Antalya-Mersin karayolu çift yönlü trafiğe kapatıldı.