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Teknedeki eğlencede koronavirüs önlemleri hiçe sayıldı
Antalya’nın Alanya ilçesinde tur teknesinde bazı vatandaşların maske ve sosyal mesafe kuralını hiçe sayarak dans ettikleri anlar cep telefon kamerasına yansıdı. Yüksek sesli müzik eşliğinde oyun havası oynayan ve halay çeken grup tepkilere sebep oldu.
Asayiş 19.09.2020, 20:09
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Koronavirüse yönelik önlemler alınmaya devam ederken, Alanya'daki bir tur teknesinde çekilen görüntülerde kuralların hiçe sayılması sosyal medyaya düştü. Büyük tepki çeken görüntüler, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, teknenin pistine gelen bazı vatandaşların maske takmadığı, yüksek sesli müzik eşliğinde oyun havası oynadıkları ve halay çektikleri görüldü. Maskesini takan vatandaşların da çene altına indirmesi ve sosyal mesafesiz şekilde bir arada durmaları tepkilere neden oldu.
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