Tekne faciasında bir tutuklama

Marmaris’te sürat motoru ile dolmuş teknenin çarpışması sonucu gözaltına alınan üç kişiden sürat teknesini kullanan T.G. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Marmaris Körfezi’nde dün yaşanan olayda sürat teknesi ile dolmuş tekne çarpışmış ve kazada 44 yaşındaki İngiliz Anna Capuano yaşamını yitirmişti. Kazada 5 kişi de yaralanmıştı.

Olay sonrası başlatılan soruşturma çerçevesinde Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Sahil Güvenlik ekipleri tarafından üç kişi gözaltına alınmıştı. Yürütülen soruşturma sonrası gözaltına alınan sürat teknesini kullanan T.G , dolmuş tekneyi kullanan M.Y ve Su Sporları Merkezi İşletmecisi E.N. Marmaris Adliyesine sevk edilmişlerdi.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden sürat motorunu kullanan T.G. tutuklandı. Su sporları işletmecisi E.N. adli kontrol şartı ile serbest kalırken dolmuş tekne kullanıcısı tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.