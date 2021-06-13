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Tekirdağ’da feci kaza: 1 ölü

Tekirdağ’da plakası belirlenemeyen bir araç, kavşakta yayaya çarpıp ölümüne neden oldu.

Asayiş 13.06.2021, 12:36
Tekirdağ’da feci kaza: 1 ölü

Tekirdağ’da plakası belirlenemeyen bir araç, kavşakta yayaya çarpıp ölümüne neden oldu.

Kaza, 59-04 karayolu Çerkezköy yönü Yulaflı kavşağında meydana geldi. Tekirdağ’da bir aracın yolda bulunan vatandaşa çarpıp kaçtığı ihbarı üzerine bölgeye kısa sürede 112 Acil Sağlık ekipleri ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, yaptıkları incelemede kaza geçiren şahsın hayatını kaybettiğini tespit etti. Kimlik kontrolünde ismi E.Y. olarak belirlenen vatandaşın cesedi çeşitli incelemelerden sonra cenaze nakil aracı ile hastane morguna sevk edildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma işlemleri sürüyor.
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