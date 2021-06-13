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Tekirdağ’da eroin operasyonu: 4 gözaltı

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde bir adrese yönelik düzenlenen operasyonda 111 fişek eroin ele geçirilirken, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Asayiş 13.06.2021, 12:35
Tekirdağ’da eroin operasyonu: 4 gözaltı

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde bir adrese yönelik düzenlenen operasyonda 111 fişek eroin ele geçirilirken, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Çorlu Grup Amirliği ekiplerince ilçede tespit edilen bir adrese uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Adrese ve adreste bulunan R.P., Z.C.E., H.S. ve Y.A.’nın üzerinde yapılan aramada, 111 fişek eroin, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bin 75 TL para ele geçirildi. 4 şahıs, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
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