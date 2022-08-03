Tek katlı ikamet bomba gibi patladı: 1 yaralı

Adıyaman’da, mutfak tüpünden sızan gazla dolan ikamet, ocağın ateşlenmesiyle bomba gibi patladı. Alevlerin arasında kalarak yaralanan yaşlı kadın hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre, sabahın erken saatlerinde Adıyaman merkez Yeni Mahalle 26210 Sokak içerisinde bulunan tek katlı evde ikamet eden Hanım Kıran, çay suyu koymak üzere mutfağa gitti.

Bu esnada tüpten gaz sızdırdığını fark etmeyen Hanım Kıran, ocağı ateşledi. Ocağın ateşlenmesiyle birlikte evde büyük bir patlama meydana geldi. Patlamayla birlikte ikamet alev alev yanarken ikametin duvarı ve içerisinde bulunan malzemeler de parçalanarak etrafa dağıldı. Bomba gibi patlayan evin bulunduğu yere çok sayıda sağlık ekibi ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek yangını söndürdü. Alevlerin arasında kalan ve vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluşan yaşlı kadın Hanım Kıran ise, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Olayı büyük bir korkuyla anlatan Hanım Kıran, “Bir baktım alevler sardı etrafımı. Ellerim ve ayaklarımın üzerinde ateşler vardı. Tüp patladı. Ben çay koymak istedim, ocağı yakar yakmaz patlama oldu, artık her şey gitti. Ben küçük odadaydım" diye konuştu.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.