Tatil umutlarını çaldılar

İnternet üzerinde sanal otel satışı yapan çete, jandarma ekiplerince yakalandı. Çetenin yurtiçi ve yurtdışına tatil paketi satarak, 12 milyon lira haksız gelir elde ettikleri ortaya çıktı. 25 şüpheli sabahın ilk ışıklarıyla Bodrum Adliyesine getirildi.

Jandarma KOM Daire Başkanlığı ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Muğla merkezli 15 ilde sahte rezervasyon operasyonu düzenlendi. Eş zamanlı operasyonda 25 şüpheli gözaltına alındı. Muğla ve diğer illerdeki turistik otellerin web sitelerini kopyalayarak haksız kazanç elde eden şüphelilere yönelik düzenlenen eş zamanlı Bodrum başta olmak üzere Muğla, İstanbul, İzmir, Ankara, Tokat, Manisa, Gaziantep, Bursa, Eskişehir, Samsun, Mersin, Hatay, Zonguldak, Yozgat, Aksaray illerinde gerçekleştirilen operasyonda 25 kişi gözaltına alındı. Jandarma ekipleri sabah saatlerinde 25 şüpheliyi Bodrum Adliyesine getirdi.

Paravan şirket evrakları ele geçirildi

Operasyonlarda, 27 adet cep telefonu, 9 adet tablet, 42 adet simkart, 6 adet harddisk, 6 adet dizüstü bilgisayar, pos cihazı, 10 adet senet, 5 adet şirket kaşesi, çok sayıda ödeme evrakı, paravan şirketlere yönelik not defterleri, ruhsatsız pompalı tüfek, ruhsatsız tabanca, 12 adet tabanca fişeği ele geçirildi.

180 kişiyi 12 milyon 346 bin TL dolandırdılar

Jandarma KOM ve Siber Suçlar Dire Başkanlığı ile Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Haziran 2022’den itibaren teknik ve fiziki takibinde olan suç örgütünün 19 sahte şirket kurduğu ortaya çıktı. Bu sahte şirketler üzerine banka hesapları açtıkları ve sabit telefon numaraları aldıkları, açılan sahte web siteleri üzerinden otel rezervasyonu yapmak isteyen 180 mağduru yaklaşık 12 milyon 346 bin TL dolandırdıkları tespit edildi.

6 şüpheli Ekim’de tutuklandı

Operasyonlar çerçevesinde 31 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı. Bu şüphelilerden 6’sı Ekim ayı sonunda yapılan operasyon ile yakalanarak, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı. 26 Kasım’da gözaltına alınan 25 kişinin adli işlemlerinin devam ettiği, şüphelilerin işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edileceği açıklandı.