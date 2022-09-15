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Tarihi Selçuklu hamamının çatısında yangın
Antalya’da tarihi Selçuklu hamamının çatısında çıkan yangın paniğe neden oldu.
Asayiş 15.09.2022, 12:37
Antalya’da tarihi Selçuklu hamamının çatısında çıkan yangın paniğe neden oldu.
Yangın, Alanya ilçesi İncekum Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tarihi Selçuklu hamamının çatısında bir anda duman ve alevler yükselmeye başladı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin kısa süreli müdahalesiyle alevler kontrol altına alındı. Yangın kısa süreliğine paniğe neden olurken, çevredeki vatandaşların endişe içerisinde izledikleri görüldü.
Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
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