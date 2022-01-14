Tarihi hamama düşen 2 yavru köpeği AFAD ekipleri kurtardı

Kütahya’da hamam bacasında mahsur kalan 2 yavru köpek AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, AFAD’a, Ilıca Mahallesi’nde kilitli bulunan tarihi Aslanlı hamamından köpek sesleri geldiği ihbarı yapıldı. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, mağara tarzında olan ve girişten sonra üç galeriye daha açılan hamama, havalandırma bacasından düştüğü tahmin edilen ve sıcaktan bunalan 2 yavru köpeği kurtardı.

Sıcaktan dolayı bitap düşen düşen köpekler, Belediye Hayvan Barınağı’na teslim edildi.