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Tahir Elçi davasının aydınlatılması için kayıp 13 saniyelik görüntü aranıyor

Diyarbakır’ın Sur ilçesi tarihi Dört Ayaklı Minare önünde basın açıklaması sırasında terör örgütü mensupları tarafından şehit edilen polislerle birlikte hayatını kaybeden Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi cinayetinin aydınlatılması için eksik 13 saniye aranıyor.

Asayiş 28.11.2021, 11:20
Tahir Elçi davasının aydınlatılması için kayıp 13 saniyelik görüntü aranıyor

Diyarbakır’ın Sur ilçesi tarihi Dört Ayaklı Minare önünde basın açıklaması sırasında terör örgütü mensupları tarafından şehit edilen polislerle birlikte hayatını kaybeden Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi cinayetinin aydınlatılması için eksik 13 saniye aranıyor.

Diyarbakır’ın Sur ilçesinde basın açıklaması sırasında polis ekipleri tarafından terör örgütü mensuplarının takibi sırasından çıkan silahlı çatışma sırasından hayatını kaybeden eski Baro Başkanı Tahir Elçi, ölümünün 6. yılında çeşitli programlarla anılacak.

Yapılacak anma programı ve davanın seyrine ilişkin açıklamada bulunan Diyarbakır Baro Başkanı Av. Nihat Eren, kayıp 13 saniyelik kamera kaydı bulunulur ise cinayet bütün yönleriyle aydınlatılmış olacağını ileri sürdü. Baro Başkanı Av. Eren, “Diyarbakır’da Tahir Elçi cinayetine ilişkin 3 polis memuru ve 1 örgüt mensubu hakkında açılan dava ile yargılama devam ediyor. Mahkeme başladığı günlerde bütün taleplerimiz bilindiği üzere kabul görmemişti ama mahkeme yargılamanın başladığı bir sonraki celsede bütün taleplerimizi kabul etti ve bir şekilde bizim cinayetin yaşandığı ana ilişkin kamera kayıtları üzerinde özellikle emniyet foto film şube ile o sokakta bulunan bazı işletmelere ait kamera kayıtları cinayet açısından oldukça önemlidir. Ama maalesef vurulma anına ait kayıtlar yoktu. Foto film şube polisi tarafından kayıt edilen 13 saniyelik kayıt kayba uğramıştı” dedi.

Bu konuda incelemenin başlatıldığını ve mahkemenin bu taleplerinin kabul ettiğini ifade eden Av. Eren, “Bize göre cinayeti aydınlatacak ve vurulma anını gösteren o kamera kayıtlarıdır. Şuanda o incelemeler yapılıyor mahkemenin talebi üzerine. Umarım o kayıtlarına ulaşılır ve cinayet bütün yönleriyle aydınlatılmış olur” şeklinde konuştu.

“Yürüyüş ve basın açıklaması yapacağız”

Yapılacak anma programı hakkında da bilgi veren Baro Başkanı Av Eren, “Bu hafta bilindiği üzere Diyarbakır Barosu olarak her yıl Tahir Elçi’in öldürüldüğü 28 Kasım tarihinde bir anma programı düzenliyor. Bugün Diyarbakır adliyesi önünde Tahir Elçi’nin dostları ile meslektaşları olarak Dört Ayaklı Minare ’ye yürüyüş yapacağız. Burada yapacağımız açıklama sonrası da mezarını ziyaret edeceğiz” diye konuştu.

Olay, 28 Kasım 2015’te merkez Sur ilçesi Balıkçılarbaşı mevkiinde kadar yapılan takip sonrasında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan aranan Mahsum Gürkan’ın bulunduğu taksinin durması üzerine güvenlik güçlerince yapılan müdahalede polis memurları Ahmet Çiftaslan ve Cengiz Erdur silahlı saldırı sonucu şehit oldu. Eski Baro Başkanı Tahir Elçi ise Dört Ayaklı Minare önünde basın açıklaması yaptığı sırada nerden geldiği bilinmeyen kurşunların kendisine isabet etmesi sonucu hayatını kaybetmişti.

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