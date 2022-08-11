Tabanca kabzasıyla öldüresiye darp edildi

Adana’da sokak ortasında tabancanın kabzasıyla öldüresiye darp edilen şahıs ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Çukurova ilçesi Huzurevleri Mahallesi ara sokaklarında, Ali E. (20) ile K.Y. arasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma yaşandı. Tartışma kısa sürede alevlenerek kavgaya dönüştü. Kavga sırasında K.Y. yanında bulundurduğu tabancayı çıkartarak, Ali E.’yi korkuttu. Ardından K.Y., tabancanın kabzasıyla Ali E.’nin defalarca başına vurarak ağır yaralandı. Can havliyle bölgeden koşarak kaçan Ali E., Seyhan ilçesi Yurt Mahallesi Mavi Bulvar üzerinde kanlar içerisinde yere yığıldı.

Yaralıyı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı Ali E.’yi Adana Şehir Hastanesine kaldırdı. Tedavi altına alınan Ali E.’nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis olayı gerçekleştiren K.Y. yakalama çalışmalarına devam ediyor.