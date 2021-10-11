banner363

banner453

banner454

banner420

Son Dakika
Flash TV'nin yönetici kardeşleri arasında hisse krizi!
Flash TV'nin yönetici kardeşleri arasında hisse krizi!
Hrant Dink’in ailesine 1 milyon tazminat!
Hrant Dink’in ailesine 1 milyon tazminat!
Cari işlemler dengesi açıklandı
Cari işlemler dengesi açıklandı
Piyasalarda son durum ne?
Piyasalarda son durum ne?

Suyla dolan hafriyat çukuruna düşen çocuk hayatını kaybetti

Çorum’un Alaca ilçesinde, suyla dolan hafriyat çukuruna düşen 13 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Asayiş 11.10.2021, 12:03
Suyla dolan hafriyat çukuruna düşen çocuk hayatını kaybetti

Çorum’un Alaca ilçesinde, suyla dolan hafriyat çukuruna düşen 13 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Çorum’un Alaca ilçesinde yapımı devam eden isale hattı çalışmalarının bulunduğu bölgeye giden 13 yaşındaki Ali Kubacık, dengesini kaybederek yaklaşık 3 metre derinliğindeki hafriyat çukuruna düştü. Çocuğun su dolu hafriyat çukuruna düştüğünü gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, AFAD ekiplerinden yardım istedi.

Bölgeye intikal eden AFAD sualtı ekibinin yaptığı çalışmalar neticesinde, Ali Kubacık’ın cansız bedenine ulaşıldı. Su ile dolan çukurdan çıkartılan Kubacık’ın cenazesi, Cumhuriyet savcısının yaptığı incelemenin ardından otopsi için Alaca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kubacık’ın ailesinin mevsimlik işçi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Yorumlar (0)
17°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 8 19
2. Trabzonspor 8 18
3. Beşiktaş 8 17
4. Hatayspor 8 16
5. Altay 8 15
6. Konyaspor 8 14
7. Karagümrük 8 14
8. Galatasaray 8 14
9. Alanyaspor 8 14
10. Adana Demirspor 8 12
11. Kayserispor 8 11
12. Gaziantep FK 8 11
13. Sivasspor 8 9
14. Antalyaspor 8 8
15. Başakşehir 8 6
16. Kasımpaşa 8 6
17. Öznur Kablo Yeni Malatya 8 6
18. Göztepe 8 5
19. Giresunspor 8 5
20. Rizespor 8 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 8 20
2. Ankaragücü 8 18
3. Eyüpspor 8 16
4. Bandırmaspor 8 15
5. Erzurumspor 8 15
6. Tuzlaspor 7 14
7. Kocaelispor 7 13
8. Samsunspor 7 11
9. Gençlerbirliği 8 11
10. Altınordu 8 10
11. Manisa FK 8 9
12. Boluspor 7 8
13. Menemenspor 8 8
14. İstanbulspor 7 7
15. Denizlispor 8 7
16. Adanaspor 8 6
17. Balıkesirspor 7 6
18. Bursaspor 7 5
19. Ankara Keçiörengücü 7 4
Takımlar O P
1. Chelsea 7 16
2. Liverpool 7 15
3. Man City 7 14
4. M. United 7 14
5. Everton 7 14
6. Brighton 7 14
7. Brentford 7 12
8. Tottenham 7 12
9. West Ham 7 11
10. Aston Villa 7 10
11. Arsenal 7 10
12. Wolverhampton 7 9
13. Leicester City 7 8
14. Crystal Palace 7 7
15. Watford 7 7
16. Leeds United 7 6
17. Southampton 7 4
18. Burnley 7 3
19. Newcastle 7 3
20. Norwich City 7 1
Takımlar O P
1. Real Madrid 8 17
2. Atletico Madrid 8 17
3. Real Sociedad 8 17
4. Sevilla 7 14
5. Osasuna 8 14
6. Rayo Vallecano 8 13
7. Athletic Bilbao 8 13
8. Valencia 8 12
9. Barcelona 7 12
10. Real Betis 8 12
11. Villarreal 7 11
12. Mallorca 8 11
13. Espanyol 8 9
14. Elche 8 9
15. Celta de Vigo 8 7
16. Cádiz 8 7
17. Granada 8 6
18. Levante 8 4
19. Deportivo Alaves 7 3
20. Getafe 8 1