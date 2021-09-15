banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Doçent olmak için 900 TL’lik ‘başvuru ücreti’ şartı getirildi
Doçent olmak için 900 TL’lik ‘başvuru ücreti’ şartı getirildi
Autoshow 2021 Mobility Fuarı başladı
Autoshow 2021 Mobility Fuarı başladı
Taksi şoförleri için yaş sınırında yeni düzenleme
Taksi şoförleri için yaş sınırında yeni düzenleme
Acun Ilıcalı Ebru Gündeş ile anlaştı
Acun Ilıcalı Ebru Gündeş ile anlaştı

Sultangazi’de ticari taksi takla attı

Sultangazi’de direksiyon hakimiyetini kaybeden ticari taksi sürücüsü kaldırıma çarparak takla attı. Sürücü araçtan kendi imkanlarıyla çıkarken, bölgede kısa süre yoğunluk yaşandı. Taksinin takla atma anı saniye saniye kameraya yansıdı.

Asayiş 15.09.2021, 17:06
Sultangazi’de ticari taksi takla attı

Sultangazi’de direksiyon hakimiyetini kaybeden ticari taksi sürücüsü kaldırıma çarparak takla attı. Sürücü araçtan kendi imkanlarıyla çıkarken, bölgede kısa süre yoğunluk yaşandı. Taksinin takla atma anı saniye saniye kameraya yansıdı.

Olay, saat 15.00 sıralarında Sultangazi Lütfi Aykaç Bulvarı ile Abdi İpekçi Caddesi’nde yaşandı. İddiaya göre, viraja hızlı giren 34 TCH 10 plakalı ticari taksi sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırıma çıkıp, takla attı. Sürücü araçtan kendi imkanlarıyla çıkarken, ters dönen araç vatandaşlar tarafından çevrildi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri sürücüye alkol testi yaptı. Test sonucunda sürücünün alkol almadığı öğrenildi. Kaza nedeniyle bölgede kısa süreli yoğunluk yaşandı. Kaza anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Yorumlar (0)
26°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 4 10
2. Trabzonspor 4 10
3. Fenerbahçe 4 10
4. Konyaspor 4 10
5. Galatasaray 4 8
6. Hatayspor 4 7
7. Karagümrük 4 7
8. Kayserispor 4 7
9. Altay 4 6
10. Malatyaspor 4 6
11. Alanyaspor 4 6
12. Göztepe 4 5
13. Kasımpaşa 4 5
14. Gaziantep FK 4 4
15. Antalyaspor 4 4
16. Sivasspor 4 2
17. Adana Demirspor 4 2
18. Rizespor 4 1
19. Başakşehir 4 0
20. Giresunspor 4 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 5 15
2. Eyüpspor 5 12
3. Tuzlaspor 4 10
4. Manisa FK 4 9
5. Erzurumspor 5 9
6. Ankaragücü 4 8
7. Samsunspor 3 6
8. Bandırmaspor 5 6
9. Adanaspor 4 5
10. Ankara Keçiörengücü 4 4
11. Altınordu 4 4
12. Kocaelispor 4 4
13. İstanbulspor 3 3
14. Boluspor 3 3
15. Balıkesirspor 3 3
16. Denizlispor 4 3
17. Menemenspor 4 3
18. Bursaspor 4 1
19. Gençlerbirliği 4 1
Takımlar O P
1. M. United 4 10
2. Chelsea 4 10
3. Liverpool 4 10
4. Everton 4 10
5. Man City 4 9
6. Brighton 4 9
7. Tottenham 4 9
8. West Ham 4 8
9. Leicester City 4 6
10. Brentford 4 5
11. Crystal Palace 4 5
12. Aston Villa 4 4
13. Wolverhampton 4 3
14. Southampton 4 3
15. Watford 4 3
16. Arsenal 4 3
17. Leeds United 4 2
18. Burnley 4 1
19. Newcastle 4 1
20. Norwich City 4 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 4 10
2. Valencia 4 10
3. Atletico Madrid 4 10
4. Real Sociedad 4 9
5. Athletic Bilbao 4 8
6. Sevilla 3 7
7. Barcelona 3 7
8. Mallorca 4 7
9. Real Betis 4 5
10. Elche 4 5
11. Osasuna 4 5
12. Rayo Vallecano 4 4
13. Villarreal 3 3
14. Levante 4 3
15. Espanyol 4 2
16. Cádiz 4 2
17. Granada 4 2
18. Celta de Vigo 4 1
19. Getafe 4 0
20. Deportivo Alaves 3 0