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Sultangazi’de sahte içki operasyonu

SULTANGAZİ’DE BİR DEPOYA OPERASYON DÜZENLEYEN POLİS EKİPLERİ 3,5 TON SAHTE İÇKİ ELE GEÇİRDİ.

Asayiş 24.10.2020, 17:30
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Sultangazi’de sahte içki operasyonu

Sultangazi’de bir depoya operasyon düzenleyen polis ekipleri 3,5 ton sahte içki ele geçirdi.

Sultangazi’de bir depo içerisinde sahte alkol imalatı yapıldığı tespit edilmesi üzerine polis ekipleri harekete geçti. Depoya baskın düzenleyen ekipler 3,5 ton sahte alkol ele geçirdi. Bir kişiyi de göz altına aldı.

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