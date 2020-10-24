Sultangazi’de sahte içki operasyonu

Sultangazi’de bir depoya operasyon düzenleyen polis ekipleri 3,5 ton sahte içki ele geçirdi.

Sultangazi’de bir depo içerisinde sahte alkol imalatı yapıldığı tespit edilmesi üzerine polis ekipleri harekete geçti. Depoya baskın düzenleyen ekipler 3,5 ton sahte alkol ele geçirdi. Bir kişiyi de göz altına aldı.