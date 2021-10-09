Suç içeren paylaşımlar yaptığı tespit edilen 11 şüphelinin kimlikleri tespit edildi

Antalya İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda suç içeren paylaşımlar yaptığı tespit edilen ve 6 farklı ilde ikamet eden toplam 11 şüphelinin kimlikleri tespit edildi. 3 şüpheli şahıs ise Antalya’da yakalanarak cezaevine gönderildi. Ayrıca çalışma kapsamında 627 sosyal medya kullanıcı hesabı ile 376 web sitesini inceledi.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya mecralarında ve web sitelerinde suç içeren provokatif paylaşımlar yaparak sosyal medya terörü oluşturmak isteyen kişiler ile internet ortamında haksız kazanç sağlayan kişileri tespit etmek maksadıyla yürütülen açık kaynak araştırma faaliyetlerinde 627 sosyal medya kullanıcı hesabı ile 376 web sitesini inceledi.

11 sosyal medya hesabı tespit edildi

01 Eylül -07 Ekim 2021 tarihleri arasında yapılan incelemede 7258 Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi hakkında Kanuna muhalefet kapsamında 8 yasa dışı bahis sitesi, TCK-226; Müstehcen yayınlar ve paylaşımlar yapan 146 web sitesi, TCK-227; fuhuş ve fuhuşa aracılık etme suç faaliyetleri yürüten 7 web sitesi tespit edildi.

Bu bağlamda 239 web sitesi hakkında Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) erişime engellenmesi maksadıyla gerekli olan bildirimler yapıldı. Suç içeren paylaşımlar yaptığı tespit edilen sosyal medya kullanıcı hesapları hakkında; ise TCK- 299 Cumhurbaşkanına hakaret 4, TCK-216 halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik 1, TCK 220 terör örgütü propagandası yapan hesap 4, 5816 SKM Atatürk aleyhine işlenen suçlar 1, 6136 SKM ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletler hakkında kanuna muhalefet etmek 1, suçlarını işleyen toplam 11 sosyal medya hesabı tespit edildi.

3 şüpheli şahıs yakalandı

Suç içeren paylaşımlar yaptığı tespit edilen ve 6 farklı ilde ikamet eden toplam 11 şüphelinin kimlikleri tespit edilerek haklarında adli soruşturma başlatılmak üzere ilgili Cumhuriyet Başsavcılıklarına gönderildi. Sosyal medya ortamında suç içeren paylaşımlar yaptığı tespit edilen ve Antalya ilinde ikamet eden 3 şüpheli haklarında yürütülen adli işlemlerin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.