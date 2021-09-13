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Sollama yapmak isteyen sürücü aracıyla takla attı: 4 yaralı

Gaziantep’te sollama yapmak isteyen sürücü direksiyon hakimiyetini kaybedince refüje çarparak takla attı. Meydana gelen kazada araç içerisinde bulunan 4 kişi hafif şekilde yaralandı.

Asayiş 13.09.2021, 15:37
Sollama yapmak isteyen sürücü aracıyla takla attı: 4 yaralı

Gaziantep’te sollama yapmak isteyen sürücü direksiyon hakimiyetini kaybedince refüje çarparak takla attı. Meydana gelen kazada araç içerisinde bulunan 4 kişi hafif şekilde yaralandı.


Kaza, Şahinbey ilçesi Ertuğrul Gazi Mahallesi Suyolu Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Ali Ö. idaresindeki 16 ACR 447 plakalı Skoda marka araç, sürücünün önündeki aracı sollamak istemesi sonucu takla attı. Arkadan gelen aracı fark etmeyen sürücü Ali Ö., panik yapınca direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç refüje çarparak taklalar attı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 acil sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri meydana gelen kaza sonucu yaralanan 1’i çocuk 4 kişiyi Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Yaralıların genel durumunun iyi olduğu öğrenildi.


Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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