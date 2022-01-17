Sokak köpeğini öldürüp serbest kalan doktor, hastasına tecavüz iddiasıyla tutuklandı

Uşak’ta geçtiğimiz dönemlerde komşularının ev ve arabasını kundaklama ile alkollü halde sokak köpeğini tüfekle öldürme suçlarından gözaltına alınıp serbest bırakılan pratisyen doktor, korona virüs şüphesiyle muayene ettiği genç kadına tecavüz ettiği iddiasıyla tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Uşak il merkezindeki bir eğlence mekanında çalışan Yağmur G. isimli genç kadın, rahatsızlanarak Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne müracaat etti. Şiddetli baş ağrısı çeken ve korona virüs şüphelisi bulunan Yağmur G., pratisyen doktor B.Y. tarafından muayene edildi. Doktor tarafından tedavisi için serum taktırılan ve ilaç verilen Yağmur G., sonuçlarının değerlendirilmesi için girdiği doktorun odasında aldığı alkolün de etkisiyle baygın düştü. Uyandığında çamaşırlarının çıkarılmış olduğunu fark eden Yağmur G., tecavüze uğradığı iddiasıyla savcılığa giderek suç duyurusunda bulundu. Ekiplerce gözaltına alınan doktor B.Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Hastasına tecavüz ettiği iddiasıyla tutuklanan doktor B.Y. hakkında, geçtiğimiz senelerde tartıştığı komşularının ev ve arabalarını kundakladığı, 2020 yılında ise alkol alarak bir sokak köpeğini av tüfeğiyle vurarak öldürdüğü iddiasıyla işlem yapıldığı ortaya çıktı. Sokak köpeğinin öldürülmesi olayında gözaltına alınıp mahkemeye sevk edilen B.Y., tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.