Sivas’ta otomobil yoldan çıktı: 5 yaralı

Sivas’ın Şarkışla ilçesinde otomobilin yoldan çıkması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Kaza, Sivas’ın Şarkışla ilçesi Canabdal köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ş.E. (64) idaresindeki 34 EAG 928 plakalı Fiat marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak devrildi. Kazada sürücüyle araçta bulunan A.E. (55), B.E. (51), S.E. (60) ve E.N.E. (18) yaralandı. Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Şarkışla Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralılardan E.N.E. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne sevk edildi.