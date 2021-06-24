banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
‘Kalamış’a 1 metrekare beton dökülmesine izin vermeyeceğiz’
‘Kalamış’a 1 metrekare beton dökülmesine izin vermeyeceğiz’
Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL?
Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL?
Altın fiyatları uçunca imitasyon bileziklere talep arttı
Altın fiyatları uçunca imitasyon bileziklere talep arttı
Sedat Peker'den muhalefete ağır sözler!
Sedat Peker'den muhalefete ağır sözler!

Sit alanında kaçak kazıya suçüstü

Antalya’da 1’inci derece sit alanında kaçak kazı yapan 2 şüpheli, jandarma tarafından suçüstü yakalandı.

Asayiş 24.06.2021, 10:37
Sit alanında kaçak kazıya suçüstü

Antalya’da 1’inci derece sit alanında kaçak kazı yapan 2 şüpheli, jandarma tarafından suçüstü yakalandı.

Aksu ilçesinde kaçak kazı yapıldığı ihbarını alan Aksu İlçe Jandarma K.lığı ekipleri tarafından Yeşilkaraman Mahallesi İncik Mevkiinde bulunan 1. Derece Arkeolojik Sit alanında B.Ç. ve S.M. isimli şahısların izinsiz kaçak kazı yaptıklarını tespit etti. Yapılan operasyonda 2 şüpheli suçüstü yakalandı. Kazıda kullanılan bir jeneratör ve bir beton delme makinesine el konulurken, B.Ç. ve S.M. gözaltına alındı.
banner486
Yorumlar (0)
25°
az bulutlu
banner493