Sinyal kesici kullanarak otomobilden hırsızlık yapan şahıs yakalandı

Pendik’te jammer adı verilen sinyal kesici cihaz kullanarak park edilen otomobilin kapısının kilitlenmesini engelleyen şahıs, otomobil içerisinden 1 adet cep telefonu, 1 adet dizüstü bilgisayar, 9 bin 300 Euro ve 150 TL para çaldı. Hırsızlık yapan şahıs polis tarafından kıskıvrak yakalanırken, hırsızlık anları kameraya yansıdı.

Pendik Yenişehir Mahallesi Millet Caddesi üzerinde 27 Temmuz tarihinde park edilen bir otomobil içerisinden 1 adet cep telefonu, 1 adet dizüstü bilgisayar, 9 bin 300 Euro ve 150 TL para çalındı. İhbar üzerine polis ekipleri hırsızı yakalamak için harekete geçti. Olay yerinden taksi ile kaçtığı tespit edilen şahsın isminin Harun A. olduğu öğrenildi. Şahıs 21 Ekim tarihinde saat 07.40 sıralarında ikamet adresine gelen polisleri görünce çatı katından kaçmaya çalıştı. Şahıs yaşanan kısa süreli

kovalamacanın devamında yakalanarak gözaltına alındı. İkamette yapılan aramada 1 adet jammer adı verilen sinyal kesici cihaz ele geçirildi. Şahsın bu cihazı kullanarak otomobil kapılarının kilitlenmesine engel olduğu ve bu sayede hırsızlık yaptığı tespit edildi. Yakalanan şahıs, “otodan hırsızlık” suçundan adli makamlara sevk edildi.

Öte yandan şahsın jammer kullanarak otomobilden hırsızlık yaptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.