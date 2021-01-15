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Siirt’te üzerinde uyuşturucu çıkan şahıs tutuklandı
Siirt İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, şüpheli hareketler sergileyen şahısların üzerinde yapılan aramada uyuşturucu madde ele geçirildi. Üzerinde uyuşturucu bulunan bir kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Asayiş 15.01.2021, 12:49
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Siirt İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, şüpheli hareketler sergileyen şahısların üzerinde yapılan aramada uyuşturucu madde ele geçirildi. Üzerinde uyuşturucu bulunan bir kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğünce narkotik suçlarının önlenmesine yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Kent merkezi Conkbayır Mahallesinde bulunan Cas evi olarak bilinen yapı etrafında yapılan kontroller esnasında, 2 şahsın binaya girdiği görülmüş, şahısların şüpheli hareketleri nedeniyle fiziki takibe başlanılmış olup üzerlerinde yapılan aramada toplamda 2 fişek halinde 0,71 gram eroin maddesi, enjektör, kaşık ve kullanıma hazır 3,56 gram eroin maddesi ele geçirilmiştir. Olay ilgili yapılan adli soruşturmada diğer bir şüpheli şahıs sevk edildiği adli makamlarca tutuklanmış, diğer şüpheli şahıs da serbest bırakılmıştır" denildi.
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