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Siirt’te trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı
Siirt’in Kurtalan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.
Asayiş 09.09.2022, 10:56
Siirt’in Kurtalan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.
Alınan bilgilere göre, Kurt alan ilçesine bağlı Derince köyü Şenköy mevkiinde 77 ABK 440 plakalı araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı. Çevreden geçen sürücülerin ihbarda bulunmasıyla olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılardan birinin olay yerinde öldüğü belirlenirken, diğer yaralı olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
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