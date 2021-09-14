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Siirt’te kaçakçılık operasyonu: 5 gözaltı

Siirt’in Kurtalan ilçesinde 5 iş yerinde yapılan aramalarda gümrük kaçağı telefon ve çay ele geçirildi. Operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.

Asayiş 14.09.2021, 14:26
Siirt’te kaçakçılık operasyonu: 5 gözaltı

Siirt’in Kurtalan ilçesinde 5 iş yerinde yapılan aramalarda gümrük kaçağı telefon ve çay ele geçirildi. Operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Mücadele ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik çalışmalarına devam ediyor. Çalışmalar kapsamında, Kurtalan ilçesinde 5 iş yerinde yapılan aramada, gümrük kaçağı 33 cep telefonu, 30 tuşlu telefon ile 11 kilogram çay ele geçirildi. Operasyonda 5 kişi hakkında işlem yapıldı.

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