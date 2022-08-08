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Siirt’te askeri araç ile kamyonet çarpıştı: 5 yaralı

Siirt’in Şirvan ilçesinde askeri araçla kamyonetin çarpıştığı trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Asayiş 08.08.2022, 11:01
Siirt’te askeri araç ile kamyonet çarpıştı: 5 yaralı

Siirt’in Şirvan ilçesinde askeri araçla kamyonetin çarpıştığı trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, askeri personeli taşıyan pikap, Suludere köyü mevkiinde M.F.A. idaresindeki 34 PZY 86 plakalı kamyonetle çarpıştı. Kazada, sürücü M.F.A. ile kamyonetteki 4 kişi yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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