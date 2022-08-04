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Serinlemek için girdiği barajda boğuldu

Niğde’de serinlemek için baraja giren 10 yaşındaki Sudenaz boğularak hayatını kaybetti.

Asayiş 04.08.2022, 16:14
Serinlemek için girdiği barajda boğuldu

Niğde’de serinlemek için baraja giren 10 yaşındaki Sudenaz boğularak hayatını kaybetti.

Niğde’nin Bor ilçesine bağlı Bahçeli Beldesinde Sudenaz B., kardeşi ve arkadaşıyla Bahçeli Barajına gitti. Serinlemek için suya giren 10 yaşındaki Sudenaz, gözden kaybolması üzerine kardeşi eve giderek babasına haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sudan çıkartılan Sudenaz ambulansla hastaneye kaldırıldı. Genç kız, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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