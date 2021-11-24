Senarist yeğenini çekiç ve bıçak darbeleriyle öldüren dayı hakkında karar

Güngören’de senaristlik yapan yeğeni Emre Duran’ı çekiç ve bıçak darbesiyle öldüren dayı Yaşar Kapcak’ın yargılandığı davada karar açıklandı. Mahkeme sanık dayı Yaşar Kapcak’ın 25 yıl hapsine hükmetti.

Güngören’de senaristlik yapan yeğeni Emre Duran’ı (27), çekiç ve bıçak darbesiyle öldüren dayı Yaşar Kapcak’ın (53) yargılandığı davada karar açıklandı. Bakırköy 15. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Yaşar Kapcak SEGBİS sistemi ile bağlandı. Duruşmaya, maktul Emre Duran’ın annesi Saime Duran ve babası Şerif Duran ile tarafların avukatları katıldı. Duruşmada beyanda bulunan maktulün babası Şerif Duran, sanıktan şikayetçi olduğunu söyledi. Anne Saime Duran ise "En ağır cezayla cezalandırılmasını talep ediyorum. Planlanarak yapılmıştır. Sanık ben evden çıktıktan sonra kapıyı kitleyerek, oğlumu öldürmüştür. Polis ve çilingir yardımıyla kapı açıldığında oğlum ölmüştü. Sanığın indirimlerden faydalanmasını istemiyorum" şeklinde konuştu.

Beyanların ardından mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanık Yaşar Kapcak’ın henüz tespit edilemeyen bir nedenle maktule çekiçle birden fazla kez vurarak öldürdüğünü belirtti. Mütalaada sanık Kapcak hakkında ’kasten öldürme’ suçundan müebbet hapis cezası talep edildi.

Mütalaaya karşı savunma yapan Yaşar Kapcak, "Ben kasten öldürmüş değilim. Beni darp etti. Hastanede defalarca söylememe rağmen muayene edilmedim. Maktulün beni kızımla tehdit etmesinin ardından ben ne yaptığımın farkında değildim. Ağır tahrik altında yaptığım bu şeyden pişmanım" dedi.

Kararını açıklayan mahkeme sanık Kapcak’ın önce "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis ile cezalandırılmasına karar verdi. Mahkeme cezanın sanığın geleceği üzerindeki etkisini dikkate alarak müebbet hapsi 25 yıla indirdi.

Kararın açıklanmasının ardından maktulün annesi Saime Duran, duruşma salonunda 25 yıl mı? Çocuğum 27 yaşındaydı. Bari yaşı kadar ceza alsaydı" dedi.

İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, olayın gerçekleştiği 23 Eylül 2020 tarihinde iş yerinden eve gelen anne Saime Duran’ın kapının açılmaması üzerine polise haber verdiği ve çilingir aracılığıyla kapının açıldığında maktul Emre Duran’ın kanlar içinde yerde yattığı ve sanık dayısı Yaşar Kapcak’ın da evin içinde olduğu anlatılmıştı. Kapı açıldığında evdeki doğalgazın açık durumda olduğu kaydedilen iddianamede, otopsi sonucuna göre maktul Emre Duran’ın çekiç ve bıçak darbesiyle özellikle baş kısmından yaralanmak suretiyle öldüğü açıklanmıştı. İddianamede dayı Yaşar Kapcak hakkında ‘kasten öldürme’ suçundan müebbet hapis cezası talep edilmişti.