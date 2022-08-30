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Şemdinli’de mahalle muhtarı intihar etti
Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde bir mahalle muhtarı tabancayla başına ateş ederek intihar etti.
Asayiş 30.08.2022, 23:04
Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde bir mahalle muhtarı tabancayla başına ateş ederek intihar etti.
Alınan bilgilere göre olay, sabah saat 06.00 sıralarında ilçeye bağlı Yayla Mahallesi’nde meydana geldi. Bilinmeyen nedenden dolayı yatak odasında tabancasıyla başına ateş eden Muhtar Reşat K., olay yerinde hayatını kaybetti. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından 2 çocuk babası muhtarın cenazesi Şemdinli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı
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