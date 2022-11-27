Sel sularına kapılmaktan son anda kurtuldu

Suudi Arabistan’da şiddetli yağışların neden olduğu sel felaketinde bir kişi, sel sularına kapılmaktan yakınındaki aracın üzerine çıkarak kurtuldu.

Suudi Arabistan’ın Cidde kentinde 24 Kasım’da etkili olan şiddet yağışların neden olduğu selde bir kişi ölümden döndü. Sel suları nedeniyle bir binanın kenarında mahsur kalan kişi, binanın duvarının yıkılmasının ardından yakınındaki aracın üzerine çıktı. Adamın ölümden döndüğü anlar ise çevredekiler tarafından anbean kayıt altına alındı. Ekipler tarafından bulunduğu aracın üzerinden güvenli bir noktaya taşınan adamın, sağlık durumunun iyi olduğu aktarıldı.

Cidde’yi vuran sel felaketinde 2 kişi hayatını kaybetmiş, Kral Abdulaziz Uluslararası Havalimanı’nda bazı uçuşlar askıya alınmış, güvenlik gerekçesiyle Kral Abdülaziz Üniversitesi de dahil olmak üzere eğitim ve öğretime ara verilmişti.