Savcıların ‘uyuşturucu ve tarihi eserleri sattı’ iddialarına yalanlama

Van Cumhuriyet Başsavcılığı, 4 savcının adli emanette bulunan uyuşturucu ve tarihi eserleri sattıkları yönündeki iddiaları yalanladı.

Van Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, “Bazı basın-yayın kuruluşlarında yayınlanan haberlerde ‘Van’da görevli 4 savcı adli emanette bulunan uyuşturucu ve tarihi eserleri sattı’ başlığıyla yer alan iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Van il merkezinde ya da ilçelerinde görev yapan hiçbir cumhuriyet savcısı hakkında, iddia edilen suçlardan bir inceleme, soruşturma ya da yargılama dosyası bulunmamaktadır. Gerçeğe aykırı haber ve paylaşım yapanlar hakkında, Van Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından re’sen inceleme başlatılmıştır” denildi.