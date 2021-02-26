Sarp Sınır Kapısı’nda 36 bin liralık kaçak otomobil parçası ele geçirildi

Artvin’deki Sarp Sınır Kapısı’nda bir tırda değeri 36 bin 409,72 lira olan kaçak otomobil parçası ele geçirildi.

Sarp Sınır Kapısı Gümrük Muhafaza ekipleri kaçakçılara göz açtırmıyor. Sınır kapısından Türkiye’ye giriş yapmak isteyen Ö.Ö. yönetiminde tırda yapılan aramada değeri 36 bin 409, 72 lira olan 41 adet otomobil parçası ele geçildi. Konuyla ilgili Hopa Cumhuriyet Başsavcılığı’nın işlem başlattığı öğrenildi.