Şanlıurfa’da iki kişinin öldüğü kazada bir tutuklama

Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde iki kuzenin öldüğü trafik kazasında kusurlu olduğu gerekçesiyle yaralı olarak hastaneden kaçan sürücü bir yıl sonra yakalandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, 14 Ekim 2021 tarihinde Şanlıurfa - Akçakale karayolunun 38’inci kilometresinde yaşandı. Abdullah A. idaresindeki 63 NA 868 plakalı otomobil, Halil S. yönetimindeki 06 RFP 63 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada Abdullah A., Halil Sağ, Şevval S. ve Halil Sağ yaralandı. Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan yaralılardan Halil Sağ ile aynı ismi taşıyan kuzeni kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Sürücü tutuklandı

Hayatını kaybeden iki kuzenin ölümünde kusurlu olduğu iddiasıyla hafif yaralı olarak hastaneye kaldırılan Abdullah A. tedavisi sonrası kaçtı. Yaklaşık bir yıldır aranan zanlı, uygulama noktasında yakalandı. Zanlı, işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.