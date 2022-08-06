banner528

banner549

banner547

Son Dakika
’Dondurmayı 18.00’den sonra tüketin’
’Dondurmayı 18.00’den sonra tüketin’
6 Ağustos hafta sonu altın fiyatlarında son durum!
6 Ağustos hafta sonu altın fiyatlarında son durum!
Akaryakıta çifte indirim yapıldı!
Akaryakıta çifte indirim yapıldı!
MSB:' 4 PKK’lı terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi'
MSB:' 4 PKK’lı terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi'

Samsun’da trafik kazası: 4 yaralı

Samsun’da meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Asayiş 06.08.2022, 22:36
Samsun’da trafik kazası: 4 yaralı

Samsun’da meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, İlkadım ilçesi Samsun-Ankara karayolu Kamalı mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hasan Birinci idaresindeki 06 FE 1929 plakalı otomobil ile Selim Dilmeç yönetimindeki 55 UC 441 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, araç sürücüsü Hasan Birinci ile Ali Kağan Birinci, Yiğit Alp Birinci ve Aslıhan Birinci yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Gazi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yorumlar (0)
25°
az bulutlu