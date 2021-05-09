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Samsun’da trafik kazası: 2 yaralı

Samsun’da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Asayiş 09.05.2021, 19:50
Samsun’da trafik kazası: 2 yaralı

Samsun’da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun’un Atakum ilçesi İstiklal Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cemal Kral idaresindeki 55 ACY 264 plakalı otomobil ile Ali Birinci yönetimindeki 55 ACK 915 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, araç sürücüsü Cemal Kral ile Yeliz Kral yaralandı. Yaralılar, 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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