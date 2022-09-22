Samsun’da orman ürünleri fabrikasında yangın

Samsun’un Vezirköprü ilçesinde orman ürünleri fabrikasında yangın meydana geldi. Alevlerin göğe yükseldiği fabrikada söndürme çalışması başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Vezirköprü ilçesinde bulunan bir orman ürünleri fabrikasında yağ ısı kazanlarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Fabrikadan çıkan simsiyah dumanlar ve alevler gökyüzünü kapladı. Çok sayıda itfaiye ekipleri yangını müdahale etti. Söndürme çalışması devam ediyor.