Samsun’da kısıtlamada sıkı denetim: Araçlar tek tek kontrol ediliyor

Samsun’da korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan ‘tam kapanma’ sürecinde sıkı denetimler devam ediyor. Polis ekipleri kontrol noktalarında durdurdukları araçlarda bulunanların muafiyet belgelerine tek tek bakıyor.

Korona virüs ile mücadele kapsamında ülke genelinde olduğu gibi Samsun’da da 17 günlük sokağa çıkma kısıtlaması sürüyor. Kısıtlama nedeniyle kent genelinde güvenlik güçleri belirlenen yerlere uygulama noktaları kurarak denetimlerini sürdürüyor. Özellikle çalışmak zorunda kalanların tek tek muafiyet belgelerine bakılıyor. Başta kent merkezi ve ana yollar olmak üzere birçok yerde uygulama noktasının bulunduğu Samsun’da şehirde sessizlik hakim.

Bir vatandaş ise kısıtlamaya uymayanlara tepki göstererek, "11 gün kaldı, evlerde oturalım. Vatandaşlar tedbirlere uysunlar, bitsin ve kurtulalım. İsyan ettik artık. Herkes sokakta tramvaya biniyor, tramvaylar dolu, millet geziyor. Adamın elinde bir kâğıt Samsun’u dolanıyor. ’İşe gidiyorum’ diye elinde ekmekle dolaşıyor. Samsun’a geliyorum yine elinde ekmek geziyor. Devletimizin kurallarına uyalım. Yasaklar da bir an önce biter ve normale döneriz inşallah. En büyük temennim budur" dedi.