Samsun’da 37 bin yasak veriyi izinsiz indiren öğretmen gözaltına alındı

Samsun’da indirilmesi ve bulundurulması yasak olan verileri bilgisayarına indirdiği ve başkaları ile paylaştığı tespit edilen bir öğretmen, siber polisinin takibi sonucu gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı’nın yaptığı tespitte Samsun’un Atakum ilçesinin Cumhuriyet Mahallesi’ndeki bir adreste bir kişinin indirilmesi ve bulundurulması yasak olan verileri bilgisayarına indirdiğini ve bunları da başka kullanıcılarla paylaştığını tespit etti. Yapılan araştırmada yaklaşık 37 bin veriyi indirildiği ortaya çıkarken olayla ilgili 30 yaşındaki G.Y. Samsun Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan G.Y.’nin evinde yapılan aramada 6 adet laptop ve flaş belleklere incelenmek üzere el konuldu. Polisteki sorgulanması tamamlanan G.Y. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

G.Y.’nin bir okulda öğretmen olarak görev yaptığı öğrenildi.