Salça hırsızı tutuklandı

Mersin’in Tarsus ilçesinde salça çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan 1 kişi, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede meydana gelen hırsızlık olaylarının önüne geçmek amacıyla devriyeleri sıklaştırdı. Bu devriyeler sırasında Barbaros Mahallesi’nde durumundan şüphelendikleri A.T.’yi durduran ekipler, şahsın yapılan GBT sorgusunda 11 ayrı hırsızlık suçundan kaydı olduğunu, elinde kavanozlar içinde salçalar ve düğün davetiyeleri olduğunu tespit etti. Bunun üzerine davetiye sahibine ulaşarak şüpheli şahsı soran ekipler, A.T.’nin salçaları ve davetiyeleri çaldığını belirledi.

Ele geçirilen salça ve davetiyeler sahibine teslim edilirken, şüpheli şahıs ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.