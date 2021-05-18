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Sakarya’da tavuk çiftliğinde yangın: 10 bin 500 civciv telef oldu

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde bulunan tavuk çiftliğinde çıkan yangın neticesinde 10 bin 500 civciv telef oldu.

Asayiş 18.05.2021, 12:18
Sakarya’da tavuk çiftliğinde yangın: 10 bin 500 civciv telef oldu

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde bulunan tavuk çiftliğinde çıkan yangın neticesinde 10 bin 500 civciv telef oldu.

Yangın, Akyazı ilçesi Alaağaç Mahallesi’nde bulunan bir tavuk çiftliğinde meydana geldi. Sabah saatlerinde, henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı çiftlikte yangın çıktı. Konunun haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın neticesinde tavuk çiftliği tamamen yanarak kullanılamaz hale gelirken, çiftlikte bulunan 10 bin 500 civciv ise telef oldu. Konuyla ilgili inceleme başlatıldı.
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