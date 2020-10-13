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Sahte içki ölümlerinin şüphelisi 20 kişi adliyeye sevk edildi

SAHTE İÇKİ ÖLÜMLERİYLE İLGİLİ GÖZALTINA ALINAN 20 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ.

Asayiş 13.10.2020, 14:52
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Sahte içki ölümlerinin şüphelisi 20 kişi adliyeye sevk edildi

İzmir’de son günlerde 18 kişinin hayatını kaybettiği sahte içki şüphelisi 20 kişi ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İzmir’de 18 kişinin hayatına mal olan sahte içki üreten, ham madde temin eden kişilere yönelik İzmir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ile Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışması sonucu kentte 32 adrese baskın düzenlendi. Bu adreslerde yapılan aramalarda yaklaşık 16 ton sahte etil alkol ile 240 litre sahte içki ele geçirildi.

Kentte görülen sahte içki vakalarından yola çıkan ekipler, 150 kişinin ifadesini aldı. Bu ifadelerden yola çıkarak gözaltına alınan 20 şüphelinin ise emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edildi.

Dosya kapsamında daha önce adliyeye sevk edilen, 2’si sahte etil alkol dağıtıcısı olduğu tespit edilen 4 kişi de tutuklandı.

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