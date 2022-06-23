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Sahte banka çalışanına dolandırıcılıktan 4 yıl 2 ay hapis
Samsun’da kendisini banka görevlisi olarak tanıtıp telefonla aradığı kadını 9 bin 975 lira dolandıran bir kişi mahkemece 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Asayiş 23.06.2022, 11:30
Samsun’da kendisini banka görevlisi olarak tanıtıp telefonla aradığı kadını 9 bin 975 lira dolandıran bir kişi mahkemece 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Samsun 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, telefonla aradığı Ş.C.A. adlı kadına kendisini banka görevlisi olarak tanıtan ve daha önce yapılan ücret kesintilerinin tamamının iade edileceğini söyleyip kandırarak 9 bin 975 bin lira parasını dolandıran S.K.’nin yargılanması sona erdi.
Mahkeme, S.K.’yi dolandırıcılık suçundan 4 yıl 2 ay hapis ve 16 bin lira da adli para cezasına çarptırdı.